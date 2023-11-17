Названы важные критерии при выборе семейного авто

СберАвто: большие семьи любят Volkswagen Multivan и Skoda Karoq за экономичность

Семьи с двумя-тремя детьми рассматривают для покупки семиместные автомобили Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, Audi Q7 и Chery Tiggo 8. У семей поменьше востребованы крупные внедорожники и кроссоверы — Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Такими выводами поделились с «Известиями» аналитики сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».

Они обращают внимание, что при рассматривании конкретной модели для покупки учитываются такие факторы, как возраст детей, а также наличие автокресел и люлек. Важно помнить, что каждому члену семьи прилагается «+1» в виде рюкзака или сумки. Поэтому нужен просторный багажник и наличие свободного пространства в ногах. Очень важным фактором является и степень безопасности всех пассажиров, подчеркивают аналитики сервиса.

«Наличие интегрированных систем безопасности, таких как системы предупреждения столкновений, контроля слепых зон или помощи при парковке, является важным фактором принятия решения о покупке семейного автомобиля», — уточняют собеседники издания.

Необходимо наличие и функционирование системы блокировки дверей и системы стеклоподъемников для защиты детей, объяснили в «СберАвто». А регулируемые сиденья, мягкая обивка, пространство в ногах и хорошая шумоизоляция сделают поездки приятными, добавили эксперты.

При выборе семейного авто очень важен низкий расход топлива, в целях экономии эксперты «СберАвто» рекомендуют обратить внимание на машину с турбированным двигателем и роботизированной коробкой переключения передач. Очень часто пользователи сервиса выбирают модели Volkswagen Multivan и Skoda Karoq.

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Источник: Iz.ru

Фото: Depositphotos