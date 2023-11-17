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Иранские седаны завозятся в Россию по схеме параллельного импорта

В России можно купить седаны Iran Khodro Dena с экономией до 300 тысяч рублей

В России сразу в нескольких дилерских сетях стартовали продажи седанов Iran Khodro Dena из Ирана. Корреспондент Autonews.ru узнал, что машины завезены в нашу страну по схеме параллельного импорта. За автомобиль установлена цена 1,6 млн рублей, но можно сэкономить порядка 300 тысяч рублей, оформив кредит или сдав свою старую машину в трейд-ин.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena
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7,5 секунды до сотни: горячий седан из Китая (от 2,8 млн рублей)

Седан оборудован турбомотором объемом 1,7 л мощностью 150 л.с. и 215 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатый «автомат». Максимальная скорость ограничена отметкой в 205 км/ч, в списке оснащения значатся: центральный замок, люк в крыше, обогрев передних и задних сидений, обогрев зеркал заднего вида, датчик дождя и света, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости.

Примечательно, что в Петербурге иранский седан на 100 тысяч дороже. У российских дилеров есть в наличии и седан Iran Khodro Tara. Он создан на французской платформе PSA PF1, она получила название в Иране IKCO IKP1. Седан Tara – это, по сути, видоизмененный Peugeot 301, к тому же у моделей общие элементы кузова и салон. Автомобиль оснащен бензиновым мотором Peugeot TU5P объемом 1,6 л (113 л.с. и 144 Н·м крутящего момента).

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Источник: Autonews.ru

Фото: Iran Khodro

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За РулемСветлана Тарасенко
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