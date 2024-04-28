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Привычный и понятный: в Россию вернулся известный кроссовер с надежным мотором

Российские дилеры начали продавать новый Renault Koleos за 4,45 млн рублей

Легендарный кроссовер Renault Koleos снова на российских дорогах, хоть и неофициально. Появился в продаже на одном из классифайдов новый экземпляр 2023 года выпуска за 4 450 000 рублей.

Пригнанный из Казахстана автомобиль европейской сборки представлен в богатой комплектации «Премиум 1». Под капотом у него проверенный временем 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л. с. Мотор отличается надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевой головке блока цилиндров.

Renault Koleos
Renault Koleos
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Вариатор с индексом JF016E, произведенный японской компанией Jatco, также известен своей долговечностью и неприхотливостью. Главное, вовремя менять масло каждые 60 тысяч километров.

Интеллектуальная система полного привода All Mode 44 i обеспечивает уверенное движение по любым дорожным покрытиям. Колеса диаметром 18 дюймов обуты в двухцветные литые диски.

Продавец не раскрывает полный состав комплектации, но согласно информации с казахстанского сайта Renault, в нее должны входить черный кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке, полностью светодиодная оптика с омывателем фар, а также датчики света и дождя.

Интерьер Renault Koleos
Интерьер Renault Koleos

Пока речь не идет об официальном возвращении Renault Koleos на российский рынок. Однако учитывая его популярность и доступность неофициальных поставок, вполне возможно, что в будущем ситуация изменится.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:Renault
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