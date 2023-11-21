Музею космонавтики подарят журнал «За рулем», побывавший в космосе
Летчики-космонавты Юрий Батурин и Сергей Залётин 23 ноября в 19:00 передадут в коллекцию Музея космонавтики новый экспонат – единственный ежемесячный журнал в мире, побывавший в космосе вместе с экипажем.
Сергей Залётин совершил свой полет в космос вместе с опытным космонавтом Александром Калери 4 апреля 2000 года.
Экипаж «Союз ТМ-30» стал последним на станции «Мир» и завершил многолетнюю историю работы орбитальной станции.
Возвращение на Землю произошло 6 июня 2000 года, и вместе с космонавтами вернулся первый и последний журнал, побывавший на борту станции «Мир». После этого полёта на станции «Мир» не было ни одного космонавта, и с орбиты она была выведена спустя год.
Идея отправить журнал в космос пришла Юрию Батурину после его полета в космос в 1998 году. «За рулем» был отпечатан специально к первому полету космонавтов в новом тысячелетии, имел первый порядковый номер в тираже и стартовал в космос вместе с экипажем 4 апреля 2000 года.
Всего журнал провел в состоянии невесомости 72 дня, и космонавты отметили его печатями станции «Мир».
На встрече космонавты расскажут о своей сложной миссии по спасению станции «Мир», трудностях и памятных моментах полета, поделятся личными историями о работе в космосе и выходах в открытый космос. Ключевым моментом встречи станет передача музею уникального номера журнала, историю о котором экипаж также откроет посетителям.
Принять участие в мероприятии может любой желающий по входному билету и предварительной регистрации на официальном сайте музея.
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Источники, фото: Музей космонавтики и «За рулем»
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