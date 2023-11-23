Запуск сборки и выпуска машин на «Москвиче» после ухода Renault был выстроен заново

Масляков: компания Renault умышленно избавлялась от поставщиков автокомпонентов

Французская компания Renault не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а бывшие владельцы целенаправленно избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов. Об этом РИА Новости рассказал директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков.

Renault до ухода с российского рынка являлся собственником производственной площадки в Москве «Рено Россия» — нынешнего предприятия «Москвич».

«Бывший иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено" и покинуть рынок РФ почти в один момент. Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу», — подчеркнул топ-менеджер в эксклюзивном интервью изданию.

Масляков обратил внимание, что бывшие владельцы завода умышленно избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов и переводили все производство на иностранные запчасти и комплектующие.

«Мы запускали сборку с последующим этапом производства новых автомобилей на автозаводе "Москвич" заново, фактически выстроили заново. В этом и заключается специфика нашей работы», — подчеркнул собеседник издания.

В настоящее в цехах отечественного автопроизводителя выпускаются три модели: кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е и седан Москвич 6.

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Источник: ria.ru