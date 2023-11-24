Двое парней избили пожилого мужчину за отказ подвезти их

В Подмосковье задержали злоумышленников, которые в один день избили двух человек

Сотрудники уголовного розыска подмосковного города Щелково задержали двух мужчин, нанесших телесные повреждения двум жителям Подмосковья. Источник сообщает, что задержанные являются уроженцами одной из республик Средней Азии.

Установлено, что у одного из домов на улице Комсомольской они вынудили остановиться 76-летнего гражданина на автомобиле. Сев в салон, они потребовали отвезти их в микрорайон Заречный...

«Услышав отказ, задержанные избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь. После чего пожилой человек довез их до места назначения», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Скриншот видео, опубликованного «МВД Медиа»

Но на этом ребята не успокоились, добавляет источник. Выяснилось, что в этот же день в результате произошедшего на улице Мичурина конфликта они причинили телесные повреждения еще одному мужчине 1985 года рождения. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего и опрашивает свидетелей.

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Источник: МВД Медиа