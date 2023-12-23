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Hyundai придумал новое колесо – оно не скользит

Новое колесо Hyundai получило выдвижную цепь противоскольжения

Компания Hyundai предложила решение, позволяющее избавиться от обычных цепей противоскольжения. Она активируется одним нажатием кнопки.

Как это работает?

Колесо имеет встроенные радиальные канавки через равные промежутки. Они заполнены сплавом с памятью формы.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

При подаче электричества сплав с памятью формы выступает за пределы шины. Выступающие из резины элементы образуют букву «J». При отключении электричества сплав прячется обратно и не касается поверхности дороги.

Видеоэкскурсия по заброшенному автозаводу

В Hyundai заявили, что подали заявку на получение патента в Южной Корее, а также в Соединенных Штатах, и у компании есть планы по дальнейшему развитию технологии.

Если все пойдет по плану, то Hyundai и Kia запустят массовое производство таких колес.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Hyundai
23.12.2023
Фото:Hyundai
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