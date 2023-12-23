Hyundai придумал новое колесо – оно не скользит
Компания Hyundai предложила решение, позволяющее избавиться от обычных цепей противоскольжения. Она активируется одним нажатием кнопки.
Как это работает?
Колесо имеет встроенные радиальные канавки через равные промежутки. Они заполнены сплавом с памятью формы.
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При подаче электричества сплав с памятью формы выступает за пределы шины. Выступающие из резины элементы образуют букву «J». При отключении электричества сплав прячется обратно и не касается поверхности дороги.
В Hyundai заявили, что подали заявку на получение патента в Южной Корее, а также в Соединенных Штатах, и у компании есть планы по дальнейшему развитию технологии.
Если все пойдет по плану, то Hyundai и Kia запустят массовое производство таких колес.
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