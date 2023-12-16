Видеоэкскурсия по заброшенному автозаводу

Появилось видео брошенного завода Pininfarina – тлен былого величия

В Сети нередко появляются видеоэкскурсии по сараям и складам, полным брошенных автомобилей, но увидеть брошенными целые автомобильные заводы можно нечасто.

Pininfarina построила этот завод для Cadillac Allanté. Производство кузовов здесь началось в 1986 году и продолжалось до 2011 года. Сейчас предприятие заброшено.

У Allanté был странный процесс сборки. Pininfarina изготовила кузова автомобилей на этом заводе в Италии, после чего их устанавливали на специальные тележки и отправляли самолетами Boeing 747s в Детройт (США). Там кузова превращали в автомобили на сборочном заводе Hamtramck (теперь на этом предприятии делают электромобили Hummer и Silverado).

После ухода Cadillac здесь некоторое время производили Ferrari Testarossa, а затем Peugeot 406 Coupe. Pininfarina также делала на заводе Alfa Romeo Brera и Spider.

На видео можно разглядеть тестовые автомобили Brera, которые просто бросили гнить. Некоторые из них все еще в камуфляже.

Заводской цех выглядит на удивление прилично для заброшки. Станки сборочной линии, кажется, готовы ожить и продолжить работу.

Но в офисе царит полный беспорядок. Мародеры, похоже, обчистили здание, забрав все ценное, включая цветмет и даже чермет. На некоторых стенах видно граффити. Печальное зрелище.

Pininfarina закрыла завод по целому ряду причин. В частности, после финансового кризиса 2008 года производство малотиражных автомобилей стало невыгодным.