Lincoln Town Car 1990 года доставят покупателю в любой город России

«Бэтмобиль» представительского класса выставлен на продажу за 385 тысяч рублей

«Автомобиль Бэтмена» выставлен на продажу в Новосибирске всего за 385 тысяч рублей. Продавец Lincoln Town Car 1990 года выпуска гарантирует хорошее качество кузова, а также идеальное днище.

Объявление о продаже уникального автомобиля черного цвета появилось на одном из популярном онлайн-ресурсе.

«Продам Бэтмобиль Lincoln Town Car 1990 года. Чистые документы, по сути, два хозяина, в 2011 сняли с учета на транзиты и больше не эксплуатировали. Родной пробег! Подвергся тюнингу в 2008-2010 годах, обвес из стекловолокна. При желании можете легко снять», — перечисляет продавец в объявлении.

По словам владельца, планировалось использовать редкий экземпляр в различных автомобильных шоу. Все пороги и кузовные детали, а также днище тюнингового находятся в прекрасном состоянии, заверяет продавец. Автомобиль готов к эксплуатации, заводится и передвигается без проблем.

Объем двигателя – 5,0 л, руль слева, задний привод, автоматическая коробка передач... Хозяин «бэтмобиля» представительского класса хочет выручить за него всего 385 тысяч рублей и готов доставить его покупателю на автовозе.

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Источник: nsk.aif.ru