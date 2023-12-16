В Подмосковье нашли легендарный DeLorean в стиле «Назад в будущее»
В начале этой недели на дорогах Московской области обнаружился любопытный автомобиль – правда, перемещался он не своим ходом. Сообщается, что в городе Электросталь был замечен DeLorean DMC-12, причем кузов машины имеет характерное оформление, известное каждому, кто смотрел знаменитую франшизу «Назад в будущее» (Back to the Future).
«А везет его не менее интересный экземпляр Isuzu VehiCross», – замечает Арсений Анищенко, опубликовавший снимки в VK.
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Отдавая должное Isuzu, все же позволим себе сосредоточиться на Делореане, ведь его история на этом не закончилась. В комментариях к посту один из пользователей заявил (и подкрепил сие фотокарточкой), что видел эту машину в другом месте Московской области – тогда легенду кинематографа транспортировал эвакуатор ГАЗель.
Конечно, DeLorean DMC-12, оформленные в стиле Back to the Future, после выхода фильма производились серийно и продавались, но с тех пор прошло столько времени, что многие упомянутые во франшизе годы успели переместиться из будущего в прошлое. Едва ли можно ожидать, что в Подмосковье собрались два очень похожих Делореана. Разве что Марти Макфлай и Док опять влипли в историю...
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Источник: Автонаходки
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