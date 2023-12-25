Российские дилеры к концу года подняли цены на эти иномарки — называем цены

Soueast DX8S подешевел на 240 тысяч, а Mitsubishi и Volkswagen выросли в цене в РФ

Российские дилеры к концу текущего года изменили прайс-листы на ряд автомобилей, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта. Корреспондент Autonews.ru выяснил это во время мониторинга цен в нескольких московских автосалонах.

В частности, выросла цена на Mitsubishi Outlander четвертого поколения, в одном из столичных салонов он продается за 4,8 млн рублей. Для сравнения, в конце 2022 года без учета скидок его продавали за 4,028 млн рублей, весной 2023 года он был доступен за 4,15 млн рублей, а осенью цена составляла уже 4,28 млн руб.

Mitsubishi Outlander

Такие скачки цен дилер объяснил отсутствием более дешевых комплектаций и подчеркнул, что нового завоза доступных комплектаций пока не планируется.

Цена седана Volkswagen Bora еще в начале декабря в одном из московских дилерских центров составляла 2,4 млн рублей, но сейчас в этом же салоне автомобиль подорожал на 75 тысяч.

Volkswagen Bora

Но не все автомобили дорожают, например, китайский семиместный кроссовер Soueast DX8S стал дешевле на 240 тысяч рублей. Еще весной 2023 года его продавали за 2,69 млн рублей, а сейчас за него просят 2,45 млн.

«Автомобиль пользуется интересом со стороны клиентов. Несмотря на это, мы решили не отказываться от традиционных скидок к концу года и снизили цены. Стараемся к началу следующего года по максимуму нарастить продажи», – объяснили в дилерском центре.

Soueast DX8S

Семиместный кроссовер Soueast DX8S представляет собой перелицованный Jetour X70S (марка принадлежит Chery). Автомобиль оснащен безальтернативным турбомотором SQRE4T15 C производства Chery объемом 1,5 л мощностью 156 л.с. и 230 Н·м крутящего момента. В связке с ним работает шестиступенчатый робот, привод – передний.

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Источник: autonews.ru