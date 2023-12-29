Tank 300 и Tank 500 еще можно купить со скидками до 200-250 тысяч рублей
На российском авторынке к концу 2023 года сразу семь производителей обновили прайс-листы, шестеро из которых снизили цены на автомобили.
В частности, стал дешевле на 100 тысяч рублей отечественный Москвич 3. Прямая выгода по топовой комплектации «Комфорт» увеличилась со 100 до 200 тысяч рублей.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Самый стильный и молодежный китайский кроссовер Jetour Dashing стал в декабре доступнее на 150 тысяч рублей. Стали дешевле за счет прямой выгоды на 200 тысяч рублей внедорожники Tank 300, на 250 тысяч рублей — Tank 500.
Дисконт на автомобили Changan за счет дополнительной выгоды составил 100 тысяч рублей. Цены на три модели Geely — Emgrand, Coolray и Monjaro снизились на 50 тысяч рублей каждая. Кроме того, можно воспользоваться прямой выгодой и приобрести кроссоверы Haval F7 и F7x — в декабре их покупка обоходится на 150 тысяч рублей дешевле.
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Источник: gazeta.ru
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