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Выиграй Ладу
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Исследование: чаще всего россияне в 2023 году покупали подержанные Lada, Toyota и Kia
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Tank 300 и Tank 500 еще можно купить со скидками до 200-250 тысяч рублей
29 декабря
Tank 300 и Tank 500 еще можно купить со скидками до 200-250 тысяч рублей
Сразу 6 автопроизводителей нашли возможность...

Tank 300 и Tank 500 еще можно купить со скидками до 200-250 тысяч рублей

Сразу 6 автопроизводителей нашли возможность объявить дисконт в декабре в России

На российском авторынке к концу 2023 года сразу семь производителей обновили прайс-листы, шестеро из которых снизили цены на автомобили.

В частности, стал дешевле на 100 тысяч рублей отечественный Москвич 3. Прямая выгода по топовой комплектации «Комфорт» увеличилась со 100 до 200 тысяч рублей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Просторный салон, надежные агрегаты и без излишеств – китайский кроссовер по цене Весты

Самый стильный и молодежный китайский кроссовер Jetour Dashing стал в декабре доступнее на 150 тысяч рублей. Стали дешевле за счет прямой выгоды на 200 тысяч рублей внедорожники Tank 300, на 250 тысяч рублей — Tank 500.

Дисконт на автомобили Changan за счет дополнительной выгоды составил 100 тысяч рублей. Цены на три модели Geely — Emgrand, Coolray и Monjaro снизились на 50 тысяч рублей каждая. Кроме того, можно воспользоваться прямой выгодой и приобрести кроссоверы Haval F7 и F7x — в декабре их покупка обоходится на 150 тысяч рублей дешевле.

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Источник: gazeta.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.12.2023
Фото:Depositphotos
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