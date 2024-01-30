Срок до 1,5 лет с конфискацией устройств — в МВД разработали новые поправки к закону

Кадаков отреагировал на меры МВД в части наказания водителей за сокрытие номеров

В МВД России разработали поправки в законодательство, в рамках которых будет усилена ответственность автовладельцев за сокрытие регистрационных знаков на автомобилях.

Согласно действующей сейчас редакции КоАП РФ, в таких случаях водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав от одного до трех месяцев. Предложенные поправки предполагают более серьезные санкции. В частности, автовладельцу будет грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией специальных устройств для сокрытия госномера.

«Конфискация данных устройств позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях. Указанные меры административной ответственности будут отвечать целям предупреждения совершения новых правонарушений и формирования законопослушного поведения у водителей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В МВД напомнили, что актуальная редакция нормы Кодекса была принята 16 лет назад, но растущее количество таких проступков свидетельствует о ее «недостаточной эффективности». Для сравнения: если еще в 2018 году было зафиксировано 70,6 тыс. подобных нарушений, то уже в 2021 году был установлен своеобразный рекорд: более 110 тысяч нарушений. А за 10 месяцев 2023 года инспекторы ДПС выявили почти 92 тысячи случаев нарушения.

Речь идет о так называемых рамках-перевертышах или рамках-откидушках, на которые водители крепят номера машин. Нажав на кнопку или дернув за тросик, можно откинуть передний или задний номер машины. Из-за этого камеры фотовидеофиксации не могут распознать регистрационный знак автомобиля. Более того, применение «откидушек» и «перевертышей» позволяет автовладельцам не оплачивать проезд по платным трассам.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков убежден, что меры, предложенные МВД, слишком мягкие.

«Скрытые номера — это не только уход от ответственности за нарушения ПДД. Такие устройства могут использоваться и для совершения преступлений, машины, которые ими оснащены, гораздо сложнее найти, в случае, если водитель скрылся с места ДТП, в том числе со смертельным исходом», — отмечает главред издания.

Кадаков считает, что за оснащение машины рамками-«перевертышами» и другими подобными устройствами следует предусмотреть конфискацию самого автомобиля.

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Источник: iz.ru