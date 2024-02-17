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Скорая помощь чудом избежала аварии – видео

Вылетевший со встречки автомобиль, крутясь, пролетел перед «скорой»

Водитель скорой помощи смог уйти от страшного столкновения на большой скорости шоссе. Видеозапись была сделана с регистратора медицинского автомобиля.

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Машина ехала по заснеженному шоссе, как вдруг с полосы встречного движения вылетел автомобиль Dodge и, кувыркаясь, полетел прямо в лоб скорой помощи.

Полиция сообщила, что при смене полосы Dodge врезался в отбойник, из-за чего его развернуло и закрутило, выбросив на полосы встречного движения.

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«Мне пришлось принять решение в последнюю секунду – повернуть налево или направо, и, учитывая траекторию Доджа, я решил повернуть направо», – рассказал водитель скорой помощи Кросби в интервью WCVB.

Избежав столкновения, Кросби съехал на обочину и пошел проверить водителя Доджа – с ним все было в порядке, но он «был напуган до смерти».

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 1
17.02.2024
Фото:Youtube
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