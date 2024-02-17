Скорая помощь чудом избежала аварии – видео
Водитель скорой помощи смог уйти от страшного столкновения на большой скорости шоссе. Видеозапись была сделана с регистратора медицинского автомобиля.
Машина ехала по заснеженному шоссе, как вдруг с полосы встречного движения вылетел автомобиль Dodge и, кувыркаясь, полетел прямо в лоб скорой помощи.
Полиция сообщила, что при смене полосы Dodge врезался в отбойник, из-за чего его развернуло и закрутило, выбросив на полосы встречного движения.
«Мне пришлось принять решение в последнюю секунду – повернуть налево или направо, и, учитывая траекторию Доджа, я решил повернуть направо», – рассказал водитель скорой помощи Кросби в интервью WCVB.
Избежав столкновения, Кросби съехал на обочину и пошел проверить водителя Доджа – с ним все было в порядке, но он «был напуган до смерти».
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