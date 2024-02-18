Гоночный Порше за 200 млн, о котором вы (вероятно) не знали

Участника в более чем 80 гоночных соревнованиях выставили на аукцион

Этот Porsche 906 Carrera 6 1966 года выпуска – важная модель для бренда. Ожидается, что на аукционе RM Sotheby's в Майами, который пройдет 1-2 марта 2024 года, за нее заплатят от 1,8 млн до 2,2 млн долларов (166,6-203,6 млн рублей).

Porsche 906 Carrera 6 1966 года выпуска

Porsche 906 заменил гоночный автомобиль 904 GTS. В его основе лежит Porsche 911. Было построено всего 65 экземпляров, 52 из которых оснащались 2-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 210 л.с.

Porsche 906 Carrera 6 1966 года выпуска

Carrera 6 был хорош в гонках на выносливость одержав победы на Targa Florio и Гран-при Парижа, а также в Дайтоне, Себринг, Спа и Монце.

Porsche 906 Carrera 6 1966 года выпуска

Сегодня гоночные автомобили обычно списываются после первого же сезона, но автомобиль на фото участвовал также в гонках в 1971 и 1972 годах, прежде чем был продан частному лицу в 1973 году. Но на этом гоночная карьера болида не закончилась.

Его выставили на трек Гран-при Макао в 1973 году, а затем он принял участие еще в 80 соревнованиях.

В 2009 году автомобиль отреставрировали, и снова выставили на гонки. Он одержал победы в Rennsport Reunion в Дейтоне и в Amelia Island Concours d'Elegance.

Серийный двигатель Carrera 6 был заменен на 2,3-литровый мощностью 228 л.с. и 239 Нм, но покупатель получит в придачу и оригинальный двигатель.