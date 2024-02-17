Если (когда) Рено вернется в Россию, то вот что он будет продавать

У Dacia (Renault) скоро появится новый автомобиль С-класса – C-Neo

Dacia готовит к выходу на рынок пару кроссоверов – новый Duster, который поступит в продажу этим летом, затем Bigster, который появится в продаже в 2025 году.

Как может выглядеть Dacia (Renault) C-Neo

Но у бренда в планах значится еще один интересный автомобиль – хэтчбек, который будет конкурировать со Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

Как может выглядеть Dacia (Renault) C-Neo

Его рабочее название – Dacia C-Neo, и он станет старшим братом Jogger (универсал, как и Lada Largus).

В нем не будет третьего ряда сидений, и кузов будет не классическим хэтчбеком: автомобиль будет полуседаном – лифтбеком.

В Dacia считают, что новинка обойдет по продажам упомянутых конкурентов: она будет стильная, хорошо оснащенная и недорогая. Оснащаться же Dacia C-Neo будет бензиновыми двигателями.

Снимки, которые вы видите, – это лишь рисунки от издания Autoexpress, которые сделаны на основе новейших дизайнерских решений Dacia, включая идеи концепта Bigster.

Вполне возможно, что у C-Neo затем появится кузов универсал, в результате чего Dacia получит еще одну модель C-класса.