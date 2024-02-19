«За рулем» вручает приз победителю четвертой недели конкурса в «Одноклассниках»

Поделись своей историей в «Одноклассниках» и получи регистратор Navitel

«За рулем» в соцсети «Одноклассники» проводит конкурс и выбирает самого душевного водителя России. В комментариях нужно рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

У нас есть новый победитель – на этот раз мы поздравляем Семена Волошенко! Его рассказ про сознательных коров вы можете прочитать по ссылке. В течение трех дней мы обязательно свяжемся с победителем и вручим подарок.

Призы предоставлены Торговым домом «За рулем».

Напомним, результаты конкурса объявляются в отдельном посте каждый понедельник. Подпишитесь, чтобы не упустить обновления.

Хочу участвовать!

На кону главный приз по итогам всего конкурса, который завершится 29 февраля. Присылайте нам свои истории — и, возможно, видеорегистратор Navitel станет вашим.

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