Необычный подарок к 23 февраля и 8 марта: билет «Мечталлион»!

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Перед 23 февраля и 8 марта многие задаются вопросом: чем удивить близких и коллег и как сделать классный сюрприз?

Присмотритесь к билетам на праздничные тиражи лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея». Это не только необычный, но и запоминающийся подарок, который может исполнить вашу заветную мечту.

Во-первых, лотерейный билет – это шанс выиграть крупный приз. Например, суперприз от 100 000 000 рублей, который с начала 2024 года был разыгран в «Мечталлион» уже дважды. Интересно, что к праздничным датам «Национальная Лотерея» проводит тиражи на специальных условиях. Так, в розыгрышах ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню более 48 участников станут миллионерами. В тираже 25 февраля будет гарантированно разыгран второй суперприз 23 миллиона рублей и не менее 23 участников выиграют приз по 1 миллиону рублей. А 10 марта в честь милых дам в «Мечталлион» выигрывает каждый второй билет и не менее 25 человек станут богаче на миллион рублей.

Пресс-служба бренда "Национальная Лотерея"

Во-вторых, такой подарок станет напоминанием, что всегда нужно верить в удачу и не бояться рисковать. Ведь именно благодаря вере и смелости многие люди становятся миллионерами! А чтобы подарок был еще и красивым, «Национальная Лотерея» выпустила специальные билеты-открытки «Мечталлион» с ярким дизайном и тремя игровыми полями, которые станут необычным дополнением к основному подарку. Желающие сделать сюрприз более запоминающимся могут приобрести во всех отделениях Почты России наборы из 10 билетов. Или же подарить их онлайн при помощи мобильного приложения «Национальная Лотерея» или через сайт nloto.ru.

Если вы скептик и сомневаетесь в возможности выигрыша, то почитайте историю успеха Алексея из Санкт-Петербурга, который купил в прошлом году лотерейный билет в подарок близким, а оказалось, что подарил им миллион рублей. «За несколько дней до тиража купил по билету как дополнение к основному подарку на 8 марта для дочки и жены. Сам эфир они не смотрели, посмотрели потом запись и, когда узнали, что выиграли миллион, там просто восторгу не было предела. Был шок просто. Да, я знаю, что лотерея – это игра, и выигрыш не гарантирован. Но ведь в этом и заключается ее привлекательность! Это очень интересный опыт, который может принести огромную удачу», – рассказал Алексей.

И даже если вам не повезет в праздничных розыгрышах, то не все потеряно – «Национальная Лотерея» проведет 14 марта акцию «Второй шанс», в которой разыграет 6 млн рублей среди билетов без выигрыша. Подробности доступны на сайте лотереи.

Не бойтесь экспериментировать и дарить близким не просто подарки, а яркие эмоции и впечатления, шанс исполнить мечту! Тем более, что трансляция праздничных розыгрышей «Мечталлион» совсем скоро: 25 февраля и 10 марта на Первом канале в 09:20 (время местное). Билеты можно приобрести на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея», а также в отделениях Почты России и у партнеров бренда: в розничных точках продаж, магазинах сетей «Магнит», «Пятёрочка», «Дикси», «Лента», маркетплейсах OZON и Wildberries Цифровой и пр.

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«Национальная Лотерея» осуществляет деятельность, направленную на развитие лотерейного рынка России. Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи». Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.

Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством России и регулируется федеральным законом № 138-ФЗ «О лотереях».

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

Акция «Второй шанс», срок проведения акции — с 05.02.2024 г. по 11.05.2024 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте https://nloto.ru/promo/men-women-day-2024.

