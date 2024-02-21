Toyota озвучила цены на новый Land Cruiser Prado
В продажу поступили сразу три версии Toyota Land Cruiser Prado нового поколения: обычная, First Edition и ретроверсия «1958». Все они имеют одинаковые 330-сильные турбированные двигатели объемом 2,4 литра и полный привод.
Цены начинаются от 55 950 долларов, или от 5,17 млн рублей. После доставки в Россию по схеме параллельного импорта стоимость внедорожника составит не менее 11 млн рублей.
Ретроверсия «1958» отличается круглыми светодиодными фарами.
В базе она оснащена матерчатыми сиденьями с подогревом, системой Smart key, системой мониторинг слепых зон, автоматическим климат-контролем, 7-дюймовым цифровым дисплеем приборной панели и 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы.
За 61 950 долларов (5,72 млн рублей) предлагается обычный Land Cruiser Prado с прямоугольными фарами. В оснащение также входят сиденья SofTex (искусственная кожа) с электроприводом, 12,3-дюймовые экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы, аудиосистема с 10 динамиками и крышку багажника с электроприводом.
First Edition стоимостью 74 950 долларов (или 6,92 млн рублей) тоже получил круглые фары, как и ретро-версия, а также уникальные 18-дюймовые диски, логотипы «First Edition», багажник на крыше.
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.