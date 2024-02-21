Toyota озвучила цены на новый Land Cruiser Prado

Начались продажи нового внедорожника Land Cruiser Prado – цены

В продажу поступили сразу три версии Toyota Land Cruiser Prado нового поколения: обычная, First Edition и ретроверсия «1958». Все они имеют одинаковые 330-сильные турбированные двигатели объемом 2,4 литра и полный привод.

Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024

Цены начинаются от 55 950 долларов, или от 5,17 млн рублей. После доставки в Россию по схеме параллельного импорта стоимость внедорожника составит не менее 11 млн рублей.

Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024

Ретроверсия «1958» отличается круглыми светодиодными фарами.

Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024

В базе она оснащена матерчатыми сиденьями с подогревом, системой Smart key, системой мониторинг слепых зон, автоматическим климат-контролем, 7-дюймовым цифровым дисплеем приборной панели и 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы.

Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024

За 61 950 долларов (5,72 млн рублей) предлагается обычный Land Cruiser Prado с прямоугольными фарами. В оснащение также входят сиденья SofTex (искусственная кожа) с электроприводом, 12,3-дюймовые экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы, аудиосистема с 10 динамиками и крышку багажника с электроприводом.

Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024

First Edition стоимостью 74 950 долларов (или 6,92 млн рублей) тоже получил круглые фары, как и ретро-версия, а также уникальные 18-дюймовые диски, логотипы «First Edition», багажник на крыше.