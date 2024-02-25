Иностранные СМИ обсудили автомобиль, подаренный Ким Чен Ыну

Путин высмеял международные санкции, подарив Ким Чен Ыну роскошный Aurus

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну роскошный лимузин – сделанный в России, конечно же, с любовью, пишет издание Jalopnik. Российские государственные СМИ утверждают, что Ким Чен Ын является первым лидером, получившим Aurus Senat в подарок от Путина.

Международное сообщество назвало этот подарок «вопиющим нарушением санкций, введенных в отношении Северной Кореи Советом безопасности ООН», в котором Россия является постоянным членом, но Россию, похоже, это мало волнует, отмечает издание.

Дело в том, что Совет безопасности ООН запретил экспорт некоторых товаров в Северную Корею, стремясь заблокировать ядерную программу страны.

Роскошные автомобили, такие как Aurus Senat, входят в число санкционированных товаров, но это не помешало Путину подарить Ким Чен Ыну такую же модель лимузина, какую он использовал на своей инаугурации в 2018 году.

Известно, что 40-летний Ким владеет множеством роскошных машин иностранного производства, которые, как полагают, были ввезены в его страну контрабандой в нарушение резолюции ООН.

Наличие у Кима дорогих иностранных лимузинов показывает зыбкость международных санкций в отношении Северной Кореи.

В гараже Ким Чен Ына есть бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard стоимостью более 1 миллиона долларов.

В 2018 году лидер КНДР прибыл на встречу с официальными лицами США на черном Rolls-Royce. По данным вашингтонского Центра перспективных оборонных исследований, ранее в том же году два бронированных автомобиля Mercedes-Maybach S600 Guard были отправлены из Нидерландов в Северную Корею, вероятно, для использования Кимом.

Только за период с 2015 по 2017 год Пхеньян ввез в страну более 800 автомобилей класса люкс, большинство из которых были произведены российскими компаниями, отмечает издание.

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Источник: Jalopnik