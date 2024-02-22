Мощный турбодизель на 231 л.с. — этому кроссоверу сделали апгрейд, и он уже в России

В России у дилеров появился мощный обновленный кроссовер Audi Q8 с турбодизелем

Модернизированный кроссовер Audi Q8, дебют которого состоялся на европейских рынках в сентябре 2023 года, теперь доступен и покупателям в России. Новинка уже появилась у дилеров в автосалонах. Об этом «Российской газете» рассказали сами дилеры.

«Кроссовер Audi Q8 2024 MY турбодизель V6 3.0 представлен в версиях 45TDI (231 л.с.) и 50TDI (286 л.с.), стоимость – от 13,9 млн рублей», – рассказал директор одного из салонов Константин Галаган.

Audi Q8

Он уточнил, что основные изменения затронули экстерьер автомобиля. У обновленного Q8 новая решетка радиатора с крупными ячейками, дизайн воздухозаборников в переднем бампере тоже изменился.

Audi Q8 получил матричные фары с лазерно-люминофорным дальним светом – он включается только на скорости более 70 км/ч и только на свободной трассе. Это обусловлено тем, что луч света рассекает темноту на 500-600 метров.

Задние фонари оснащены оптикой на светодиодах OLED, теперь она более яркая и адаптивная, и активирует все сегменты, когда к автомобилю приближаются другие машины. Примечательно, что в Германии стоимость базовой версии оценивают в 86,7 тысячи евро (примерно 8,6 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Источник: rg.ru