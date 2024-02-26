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Кто управляет вашим авто? Кто угодно (по сети)

Эксперт напомнил: современные автомобили легко блокируются, а их управление – перехватывается

Эксперт АО «ГЛОНАСС» обозначил угрозы для транспортной кибербезопастности на тематической сессии «Информационная безопасность транспортного комплекса Российской Федерации», проходящей в рамках национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2024».

Ни один современный транспорт, который отличается наличием интернет-соединения (подключенный транспорт), нельзя считать безопасным, так как его можно не только заблокировать, но и перехватить управление им.

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«Стремительное развитие технологий, увеличение числа мобильных приложений и сервисов повышает за собой число совершаемых кибератак, в том числе и на транспортные системы. В международном репозитории уязвимостей от MITRA уже зарегистрировано более 1500 уязвимостей для подключенного транспорта. АО «ГЛОНАСС» совместно с ФГУП НАМИ и ведущими вендорами российского рынка ИБ разрабатывает национальную платформу кибербезопасности для подключённых транспортных средств на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС», — рассказал Вячеслав Иванюк, директор департамента по работе со специальными потребителями АО «ГЛОНАСС».

Платформа кибербезопасности для транспортных средств на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит защитить данные владельцев государственных и коммерческих автопарков в России, повысить безопасность эксплуатации пассажирского и грузового транспорта за счет своевременного обнаружения кибератак. Создание платформы позволит снизить такие угрозы для современных машин, как: удаленная блокировка транспортных средств, перехват управления во время движения, подмена информации и обновление программного обеспечения без уведомления водителей и ряд других.

«Проблема не только в том, что растёт число уязвимостей и кибератак на автомобили. За рубежом происходит широкое внедрение средств защиты и развитие нормативно-технического регулирования, в то время как мы несколько отстаём от этих трендов. Автомобиль сегодня всё чаще становится не просто подключённым, но и программно-определяемым. Это несёт в себе новые вызовы и угрозы. Нужно оперативно реагировать», – прокомментировал проблему генеральный директор ООО «Технологии Безопасности Транспорта» Владимир Педанов.

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На базе разрабатываемой платформы создается национальный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства – Vehicle Security Operation Center (VSOC). Он позволит оперативно уведомлять об атаках, предоставлять информацию для реагирования на инциденты в масштабах организаций, автопроизводителей и страны в целом.

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Кирилл Панов
Фото:Warner Bros.
26.02.2024
Фото:Warner Bros.
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