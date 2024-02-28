В Росбанке рассказали, на какие автомобили чаще берут кредит

Клиенты «Росбанк Авто» чаще всего приобретали автомобили Haval, Geely и Chery

В течение 2023 года рынок успешно адаптировался к изменениям законодательства и таможенным ограничениям. Объем выдачи кредитов «Росбанка Авто» вырос в 3 раза по сравнению с результатами 2022 года, достигнув 205 млрд рублей, что делает его третьим по величине на рынке. Количество заключенных контрактов превысило 133 тысячи.

На фоне увеличения числа китайских автомобильных брендов на российском рынке «Росбанк Авто» стал лидером по количеству партнерских программ. Среди партнеров банка – 27 брендов из 35 официально представленных на рынке.

Предпочтения потребителя по брендам распределились следующим образом: в Москве и Санкт-Петербурге клиенты «Росбанка Авто» больше всего приобретали автомобили марки Haval, вторые по популярности – Geely, и третьи – Chery. Отечественная Lada на 9-м месте. В регионах ситуация выглядит иным образом:

1. Chery

2. Haval

3. Lada.

С начала 2023 года средняя стоимость автомобиля увеличилась на 13% и составила 2 179 000 рублей. Средняя сумма кредита на авто выросла на 15% и на начало 2024 года подошла к значению в 1 490 000 рублей.

Срок кредита также увеличился на 14%, с 64 до 73 месяцев.

Источник: «Росбанк Авто»



