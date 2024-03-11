Что за собой скрывает защита моделей Mitsubishi в Роспатенте — три интересные теории

Mitsubishi зарегистрировала в РФ торговые марки Outlander, Eclipse, Colt, Lancer

Ранее мы писали, что Mitsubishi Motors зарегистрировала в России права на торговые марки: ASX, Outlander, Eclipse Cross, Eclipse, Attrage, Colt, Lancer, DI-D, AWS, S-AWC, Triton и другие. Информацию об этом раскрыл инсайдерский Telegram-канал «Автопоток», ссылаясь на базу данных Роспатента.

Однако стоит отметить, что речь не только о самих машинах: так, DI-D, AWS и S-AWC – это не модели, а технические системы в автомобилях.

Компания Mitsubishi, подобно многим другим зарубежным автопроизводителям, прекратила официальные поставки автомобилей в Россию в марте 2022 года, а затем в апреле приостановила производство на своем заводе в Калуге. Несмотря на это, компания так и не приняла окончательного решения об уходе из страны.

Существует несколько предположений относительно причин защиты торговых марок. Генеральный директор агентства Vector Market Research, Дмитрий Чумаков, считает, что Mitsubishi опасается того, что кто-то может начать использовать названия их автомобилей в России. Возможно, компания хочет оставить для себя возможность вернуться на рынок в будущем и регистрирует названия, чтобы избежать проблем с уже использованными наименованиями.

А возможно, Mitsubishi не хочет, чтобы другие компании использовали эти известные названия в качестве своих товарных марок. Ведь они ассоциируются с надежностью, качеством и передовыми технологиями.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, таким образом Mitsubishi показала, что не собирается окончательно разрывать связи с российским рынком. А защита торговых марок является необходимым шагом, особенно в контексте истечения сроков официальных одобрений транспортных средств и возможного изменения списка автомобилей, допущенных к ввозу по параллельному импорту.

Олег Мосеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», считает, что Mitsubishi понимает, что рынок России временно для нее закрыт, но вернуться в будущем она еще может. Но только при условии, если это будет через два или три года, тогда шансы все еще сохраняются. Через 10 лет такой возможности уже не будет.

Согласно опросам, до сих пор от 30 до 40% россиян не принимает для себя автомобили китайского производства. А также есть группа людей, которые, если японские и корейские бренды официально вернутся на наш рынок, предпочтут именно их продукцию.

Таким образом, защита торговых марок Mitsubishi может быть стратегическим шагом, который обеспечит компании гибкость и возможность вернуться на российский рынок в будущем.

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Источник: «Коммерсант»