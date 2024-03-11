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По этой причине китайские авто на рынке РФ могут подешеветь

Автоэксперт Хайцеэр отметил, что появились интересные предложения по авто из КНР

На российском авторынке начинают появляться интересные предложения из Китая. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, отметив, что автопром КНР продолжает активно развиваться и предлагать новые модели с инновационными технологиями.

Поскольку автомобилей все больше, конкуренция вынуждает автопроизводителей внимательнее следить за предпочтениями покупателей, а это может привести к снижению цен, прогнозирует эксперт.

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Ян Хайцеэр отмечает, что рынок фактически уже насыщен, но у китайских компаний большие амбиции. Они стремятся захватить свою нишу, увеличив продажи на территории РФ.

Наблюдается условный диалог между покупателем и продавцом, где последний старается привлечь внимание потенциального клиента и удержать его, предлагая именно свои автомобили.

Кроме того, можно ожидать сезонных скидок. Эксперт отмечает, что уже заметны более привлекательные предложения, чем год назад. С помощью скидок, бонусов уже можно сэкономить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

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Однако, по словам Хайцеэра, большого снижения ожидать не стоит, так как есть и другие факторы, влияющие на стоимость. Учитывая влияние на цены логистики, таможенных пошлин и налогов на утилизацию, существенного уменьшения стоимости китайских автомобилей не произойдет. Даже беря во внимание возможную локализацию производства и переход на крупноузловую сборку.

Источник: радио Sputnik

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
11.03.2024
Фото:Depositphotos
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