В Поднебесной всерьез обсуждают перспективу полета автомобилей

Глава Xpeng Motors призвал ускорить разработку регулирования для летающих авто

Хэ Сяопэн, председатель Xpeng Motors, планирует внести в Национальный конгресс Китая предложения, которые касаются введения правил автономного вождения, регулирования движения летательных аппаратов.

Компания Xpeng является ключевым игроком в секторе автономного вождения и первым автопроизводителем, планирующим массовое производство своего летающего автомобиля Land Carrier в 2015 году.

В частности, Хэ планирует вплотную заняться развитием рынка летающих автомобилей. Он признает их потенциал в сфере современных перевозок, но подчеркивает, что дело тормозит отсутствие правил в отношении этой продукции и ее сертификации. Глава Xpeng предлагает «ускорить разработку, планирование и интернационализацию стандартов летающих автомобилей на высшем уровне». А также говорит о «создании операционной системы для летающих автомобилей, включая сертификацию водителей, управление воздушным пространством и нормативные платформы».

Топ-менеджер выступает за проведение особых исследований, поддержку инфраструктуры и финансовые инструменты для стимулирования быстрого развития и коммерциализации индустрии летающих автомобилей.

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Источник: Carnewschina