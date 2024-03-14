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Азия скупает российскую автохимию сотнями тонн

Российская продукция завоевывает азиатский рынок

Порядка 500 тонн автокосметики в Индонезию и Камбоджу поставит в текущем году один из крупнейших российских производителей автомасел, антифризов и автохимии SINTEC Group.

Автохимия Dr. Active от SINTEC Group
Автохимия Dr. Active от SINTEC Group

Это автошампуни для контактной и бесконтактной мойки, очистители двигателя, чернители шин и полироли для кузовных деталей под маркой Dr. Active, которые пользуются спросом в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Автохимия Dr. Active от SINTEC Group
Автохимия Dr. Active от SINTEC Group

В 2023 году SINTEC Group вышла на рынок Китая через крупнейшие региональные маркетплейсы JD.com и Tmall. В КНР в текущем году планируется направить более 300 тонн автотоваров под маркой Dr.Active.

Автохимия Dr. Active от SINTEC Group
Автохимия Dr. Active от SINTEC Group

В течение 2023 года SINTEC Group экспортировала более 47 тысяч тонн моторных, гидравлических и трансмиссионных масел, автокосметики, автохимии, охлаждающих и тормозных жидкостей в 15 стран мира. Среди крупнейших потребителей высокотехнологичной продукции – государства Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии и СНГ.

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Кирилл Панов
Фото:SINTEC Group
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:SINTEC Group
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