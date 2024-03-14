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Что ждет российский рынок масел – есть новые перспективы

1 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Конгресс руководителей рынка смазочных материалов

Конгресс руководителей рынка смазочных материалов «Лидеры России и стран СНГ: Смазочные материалы 2024» состоится в Grand Hotel Emerald в Санкт-Петербурге 1 апреля 2024 года. Организатор мероприятия – Энерджи Лидер.

Геополитические и экономические факторы создали новые условия для работы индустрии производства масел и СОЖ. В отрасли происходят значительные изменения, понимание которых обернется преимуществом для российских брендов и производств.

Дилер получит моторные масла от российского поставщика

Как отмечают эксперты, наблюдаемые сложности – это отголосок новых уникальных возможностей для бизнеса. Ситуация складывается так, что российские компании, находившиеся прежде в тени мировых брендов начнут выходить на лидирующие позиции как на отечественном, так и на международном рынках. Одним из условий таких перемен станет импортонезависимость.

При этом необходимо решить ряд задач, которые и будут обсуждаться на конгрессе. Это объемы внутреннего и международного спроса, технологии производства и испытания для гарантии качества продукции, подтверждение заявленных характеристик, расширение ассортимента, оптимизация производственных и технологических процессов, присадки, компоненты, оборудование.

Ключевые темы конгресса «Лидеры России и стран СНГ: Смазочные материалы 2024»:

  • Рынок смазочных материалов в условиях санкций: тренды, вызовы, новые возможности.
  • Прогноз спроса и предложения в России и в мире.
  • Меры государственной поддержки отрасли.
  • Подходы к реализации ключевых инвестиционных проектов в условиях санкций.
  • Новые рынки сбыта: перспективные направления и "свободные" ниши.
  • Планы развития основных потребителей смазочных материалов.
  • Диверсификация цепочки поставок в новых условиях: адаптация и поиск новых путей.
  • Международное сотрудничество.
  • Создание новых мощностей.
  • Роль НИОКР в повышении производственной эффективности.
  • Стремление к технологической независимости, импортозамещение.
  • Технологии, новые рецептуры и оборудование.
  • Адаптация производств к новым требованиям рынка: замещение европейского автопрома азиатским и др.

Энерджи Лидер – российская компания-организатор отраслевых мероприятий для нефтегазохимического сектора с 24-летним опытом организации конференций, выставок, семинаров, тренингов для руководителей нефтегазовой отрасли, большинство которых проходят на ежегодной основе.

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:Unsplash
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