На торгах цена бензина АИ-92 выросла на 1,25%, до 52,505 тыс. рублей за тонну
Впервые с конца сентября 2023 года стоимость бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов в среду, 20 марта, поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну. Такие данные следуют из сведений Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,29%, до 65,399 тыс. рублей за тонну, последнее повышение этого вида топлива выше 65 рублей за тонну было зафиксировано 21 сентября 2023 года. Цена бензина АИ-92 выросла на 1,25%, до 52,505 тыс. рублей за тонну.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Вырос в цене и летний дизель – на 0,4%, до 66,272 тыс. рублей за тонну, а цена межсезонного дизеля выросла на 1,86%, до 67,445 тыс. рублей за тонну. Стоимость зимнего дизеля поднялась на 0,6%, до 66,86 тыс. рублей за тонну.
Топочный мазут, наоборот, уменьшился в цене на 0,97%, до 28,818 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 2,71%, до 76,871 тыс. рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли в цене до 20,279 тыс. рублей за тонну (+3,43%). Основные производители СУГ находятся на Урале и в Сибири, и там стоимость этого вида топлива уменьшилась на 3,19%, до 15,395 тыс. рублей за тонну.
Напомним, Правительство РФ с 1 марта ввело запрет на экспорт бензина сроком на 6 месяцев. Такое решение было принято для нивелирования роста спроса в весенний и летний периоды. Также власти России увеличили норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: tass.ru