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На торгах цена бензина АИ-92 выросла на 1,25%, до 52,505 тыс. рублей за тонну

Впервые с осени 2023 года цена АИ-95 на бирже превысила 65 тыс. рублей за тонну

Впервые с конца сентября 2023 года стоимость бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов в среду, 20 марта, поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну. Такие данные следуют из сведений Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,29%, до 65,399 тыс. рублей за тонну, последнее повышение этого вида топлива выше 65 рублей за тонну было зафиксировано 21 сентября 2023 года. Цена бензина АИ-92 выросла на 1,25%, до 52,505 тыс. рублей за тонну.

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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Вырос в цене и летний дизель – на 0,4%, до 66,272 тыс. рублей за тонну, а цена межсезонного дизеля выросла на 1,86%, до 67,445 тыс. рублей за тонну. Стоимость зимнего дизеля поднялась на 0,6%, до 66,86 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут, наоборот, уменьшился в цене на 0,97%, до 28,818 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 2,71%, до 76,871 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли в цене до 20,279 тыс. рублей за тонну (+3,43%). Основные производители СУГ находятся на Урале и в Сибири, и там стоимость этого вида топлива уменьшилась на 3,19%, до 15,395 тыс. рублей за тонну.

Напомним, Правительство РФ с 1 марта ввело запрет на экспорт бензина сроком на 6 месяцев. Такое решение было принято для нивелирования роста спроса в весенний и летний периоды. Также власти России увеличили норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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