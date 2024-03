Автобренд SWM начал работу в России

20 марта в Москве состоялась презентация автомобилей и мотоциклов SWM, посвященная выходу бренда на российский рынок.

Бренд SWM был создан в Милане (Италия) в 1971 году. В 2014 году его приобрела китайская корпорация Shineray Group Co Ltd. Сегодня холдинг включает в себя более 50 компаний, занимающихся производством автомобилей и мотоциклов, спецтехники, в том числе сельскохозяйственной, а также исследовательской и финансовой деятельностью.

Автомобили SWM – это передовые технологии автомобилестроения и эстетика итальянского дизайна. Сегодня линейка бренда включает модели в сегменте классических бензиновых кроссоверов.

Автомобильное подразделение Shineray Group Co Ltd. имеет в своем активе бренд пассажирских автомобилей SWM, а также бренды коммерческих автомобилей Jinbei и SRM. Штаб-квартира, две производственные базы и Центр исследований и разработок Shineray Group Co Ltd. расположены в Чунцине, Китай. При этом компания имеет два зарубежных предприятия по производству автомобилей – во Вьетнаме и в Италии. В Милане также находится и дизайн-студия подразделения пассажирских автомобилей SWM Motors.

На конференции Shineray Group Co Ltd. сообщила, что среднеразмерные кроссоверы SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro можно будет приобрести у официального дистрибьютора автомобилей бренда SWM в России – ООО «Восток Ветер Рус». Стоимость модели G01 в базовой комплектации начинается от 2 178 220 рублей.

Shineray Group Co Ltd. рассматривает российский рынок как один из наиболее приоритетных, и 14 апреля 2023 года было подписано соглашение о запуске промышленного производства автомобилей марки SWM на заводе «Автотор» в Калининградской области. Сотрудничество компаний предусматривает высокотехнологичное производство автомобилей и создание условий для обеспечения высочайшего качества продукции.

«Сотрудничество Shineray Group Co Ltd. и ООО «Автотор» – это важный стратегический шаг, который позволяет нам эффективно адаптировать продукцию SWM к потребностям российского рынка и обеспечивать высокое качество сборки наших автомобилей. Высочайшие технологические компетенции Shineray Group Co Ltd. в сочетании с передовыми практиками управления производством на предприятиях ООО «Автотор» несомненно будут способствовать успешному старту и дальнейшему укреплению позиций бренда SWM на российском рынке», — прокомментировал Се Юн, заместитель председателя компании Shineray Group Co Ltd.

Представленный на презентации кроссовер SWM G05 Pro появится в автосалонах дилеров в модификациях на пять и семь мест. G05 Pro оснащен 1,5 литровым турбированным двигателем SWD15T (139 л.с., 212 Hм) и семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением 7-DCT, позволяющей плавно переходить от одной передачи к другой почти без разрыва потока мощности.

Большой и хорошо оснащенный кроссовер с комфортным салоном и интересным дизайном ориентирован на молодую аудиторию и семьи с детьми, выбирающими лучшее предложение в формате «цена – качество».

SWM G01F

Модели SWM G01 и SWM G01F также оснащены двигателем SWD15T и будут представлены в 5 цветовых вариациях кузова «металлик»: синий, белый, красный, черный и серый. Модели имеют мультимедийную систему на базе Android c цветным сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. С ее помощью можно с легкостью загружать приложения из Google Play и пользоваться онлайн-сервисами без ограничений. Слот для SIM-карты открывает доступ к интернету 4G LTE, а функция встроенного Wi-Fi при желании позволяет раздавать интернет на все устройства поблизости.

В конце лета в продаже появится новая модель — SWM G03.

Сейчас при покупке автомобилей SWM действует специальное предложение: новые владельцы SWM G01, SWM G01F, SWM G05 Pro получают в подарок бесплатное техническое обслуживание в течение первого года владения или до достижения автомобилем пробега 20 000 км.

Компания SWM намерена активно развивать собственную дилерскую сеть. На первом этапе уже открыто более тридцати официальных дилерских центров, до конца года их количество планируется увеличить до 70 автосалонов.