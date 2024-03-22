Сплошная или двойная сплошная – за пересечение какой наказывают строже

Водителям рассказали о видах штрафов за пересечение сплошной линии разметки

Пересечение сплошной линии на дороге считается серьезным нарушением, которое может быть расценено как выезд на встречную полосу и повлечь за собой крупный штраф и лишение прав. В ПДД установлено несколько типов сплошных линий, различающихся по цвету и форме: постоянные (белые) и временные (желтые, оранжевые), последние используются при дорожных работах и имеют приоритет перед постоянной разметкой.

Виды сплошных линий

Сплошные линии бывают одинарные и двойные. Одинарная линия разделяет потоки движения, указывает края дороги и места на парковке. Двойные линии используются, чтобы разделить дорогу из четырех и более полос.

Многие считают, что за проезд по двойной сплошной наказывают строже, чем за пересечение одинарной, однако это не так. Размер санкции определяется не видом разметки, а тяжестью совершенного нарушения.

Наказания

Нарушение правил пересечения сплошной линии разметки может быть наказано штрафом от 500 до 3 тыс. рублей, в зависимости от типа проступка. Например, поворот налево или разворот через сплошную может обойтись владельцу автомобиля в 1–-1,5 тыс. рублей, а перестроение в соседний ряд, отделенный сплошной, – в 500 рублей.

Стоп-линия на перекрестках у светофора также считается сплошной и за ее пересечение после включения запрещающего сигнала светофора предусмотрен штраф в 800 рублей. Пересечение сплошной, отделяющей проезжую часть от обочины, разрешено только для стоянки, если водитель продолжит движение, его оштрафуют на 1,5 тыс. рублей.

Самое строгое наказание предусмотрено за обгон через сплошную – штраф в размере 5 тыс. рублей или (если остановит инспектор ГИБДД) лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

Когда можно пересекать

Бывают ситуации, когда пересечение сплошной разрешается, например, при наличии знака «Объезд препятствия» перед участком дороги, где проводятся ремонтные работы. Действие линии также отменяется по требованию регулировщика, чьи указания имеют приоритет перед разметкой.

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Источник: «Известия»