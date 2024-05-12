Что должно быть в машине у начинающего водителя в 2024 году

Эти 5 основных документов и предметов обязательно должны быть в автомобиле

Эксперты назвали документы и предметы, которые должны обязательно находиться в машине во время поездок. На новые ТС теперь выдаются электронные ПТС и все они хранятся в базе ГИБДД. Но на авто, выпущенные до 2020 года нужно иметь при себе бумажный образец.

Если машина с прицепом, то на него также нужно возить при себе необходимые бумаги. Что касается водителей-инвалидов и таксистов, то первые имеют право на льготы, и, чтобы их получить, придется предъявить соответствующие документы. У таксистов должен с собой быть путевой лист, а также лицензия.

В машине обязательно должна быть аптечка, укомплектованная марлевыми бинтами, жгутом, медицинскими масками и перчатками, а также должно быть устройство для искусственного дыхания. Все медикаменты должны быть с неистекшим сроком годности.

В машину необходимо положить огнетушитель, аварийный знак и светоотражающий жилет.

По новым правилам, водители должны надевать жилеты при выходе из автомобиля за пределами населенных пунктов в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.

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Источник: Общественная служба новостей