Масла для байков! Проверено километрами, масла Devon 2T/4T

Devon выпускает масла для мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов

Завод смазочных материалов Devon выпускает широкую линейку моторных масел для мототехники, которая удовлетворяет всем требованиям производителей и запросам владельцев, даже «далеко» ушедших брендов.

Байкеры с особым трепетом относятся к своим «железным коням» и выбирают качественные смазочные материалы, отдавая предпочтение маслам на синтетической основе. Весной 2023 года завод презентовал свою первую линейку мотомасел – Devon 2T. Сезон прошел, масла закрепились на рынке как достойная альтернатива импортным брендам.

Мототехника различается по типу того, какие двигатели в ней установлены: двухтактные или четырехтактные – они имеют разную систему смазки. В двухтактных моторах масло подается вместе с топливом в виде смеси, четырехтактные имеют замкнутую систему смазки. Соответственно, различают моторное масло для двухтактных и четырехтактных двигателей.

Линейка полностью синтетических четырехтактных масел Devon 4T содержит в составе синтетические ПАО масла. По составу и качеству они ничем не уступают таким мировым лидерам, как Motul и Liqui Moly.

Для четырехтактных двигателей предназначена линейка полностью синтетических масел Devon 4T Synth, доступных в следующих классах вязкостей:

10W-40 – наиболее распространенный класс вязкости для техники с моторами жидкостного охлаждения;

10W-50 – моторные масла с увеличенным классом вязкости для высокофорсированных двигателей или техники с воздушно-масляным охлаждением двигателей;

20W-50 – классический класс вязкости для использования в V-образных двухцилиндровых двигателях воздушного охлаждения.

В составе синтетического моторного масла Devon 2T содержится 55% эстеров и сложных эфиров. Продукт не уступает по качеству и успешно конкурирует с лучшими маслами этого сегмента, такими как Motul 710 2T.

Двухтактные мотомасла производства Devon представлены следующими продуктами:

Devon 2T Synth – полностью синтетическое моторное масло для высокофорсированных двухтактных двигателей, которые используются в режимах предельных нагрузок;

Devon 2T Moto – моторное масло для двухтактных мотоциклов классической конструкции;

Devon 2T Garden – моторное масло, идеально подходящее для садовой техники;

Devon 2T Universal – универсальный продукт, в случае наличия нескольких типов двухтактной техники;

Devon 2T Outboard – масло для применения в лодочных моторах. Отвечает специфическим требованиям, предъявляемым при эксплуатации водной мототехники.

Таким образом, завод смазочных материалов Devon полностью удовлетворяет запросам рынка на моторные масла для мототехники, предлагая продукцию для любых ее типов.

Источник: Devon

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