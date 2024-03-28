Кто виноват и что делать: в Mercedes ищут причину поломки болида Хэмилтона на Ф-1

Эллисон: в Mercedes не знают причину схода Хэмилтона в Ф-1, но версии есть

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes Формулы-1 прекратил борьбу в Гран-при Австралии, но в команде до сих пор не знают причины схода пилота.

Напомним, Хэмилтон сошел на 16-м круге из-за поломки двигателя, а на предпоследнем круге разбился британец Джордж Расселл, попытавшийся обогнать испанца Фернандо Алонсо из Aston Marin. Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, что пока непонятно, по какой причине болид Хэмилтона отказал.

«Мы не знаем причину. Силовые установки будут возвращены в Бриксуорт, и парни разберутся в том, что пошло не так. Все, что мы сейчас знаем, это симптомы, а именно – быстрое снижение давления масла, что привело к выключению двигателя, чтобы защитить его от дальнейших повреждений. В ситуации, когда происходит такое катастрофическое снижение давления, лучшее, что можно сделать для сохранения двигателя, это выключить его здесь и сейчас», — объяснил технический директор.

При этом Эллисон заверил, что когда выяснится причина, то в команде предпримут все необходимые меры, чтобы исправить другие двигатели и предотвратить повторения проблемы.

Эллисон напомнил, что команда Mercedes показывала отличные показатели в сессиях при прохладной погоде. Это факт специалисты учтут, чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться для поиска причин проблем и ее решения.

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Источник: f1news.ru