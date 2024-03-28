Кто виноват и что делать: в Mercedes ищут причину поломки болида Хэмилтона на Ф-1
Британский автогонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes Формулы-1 прекратил борьбу в Гран-при Австралии, но в команде до сих пор не знают причины схода пилота.
Напомним, Хэмилтон сошел на 16-м круге из-за поломки двигателя, а на предпоследнем круге разбился британец Джордж Расселл, попытавшийся обогнать испанца Фернандо Алонсо из Aston Marin. Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, что пока непонятно, по какой причине болид Хэмилтона отказал.
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«Мы не знаем причину. Силовые установки будут возвращены в Бриксуорт, и парни разберутся в том, что пошло не так. Все, что мы сейчас знаем, это симптомы, а именно – быстрое снижение давления масла, что привело к выключению двигателя, чтобы защитить его от дальнейших повреждений. В ситуации, когда происходит такое катастрофическое снижение давления, лучшее, что можно сделать для сохранения двигателя, это выключить его здесь и сейчас», — объяснил технический директор.
При этом Эллисон заверил, что когда выяснится причина, то в команде предпримут все необходимые меры, чтобы исправить другие двигатели и предотвратить повторения проблемы.
Эллисон напомнил, что команда Mercedes показывала отличные показатели в сессиях при прохладной погоде. Это факт специалисты учтут, чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться для поиска причин проблем и ее решения.
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Источник: f1news.ru