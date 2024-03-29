Прежние версии УАЗа снова встанут на конвейер

С апреля УАЗ вернет моделям СГР и Хантер спецверсию «Экспедиция»

УАЗ возобновляет производство и продажи экспедиционных версий моделей СГР и Хантер с установленным на заводе дополнительным внедорожным оборудованием, предназначенных для покорения самого жесткого бездорожья. Этому предшествовали многочисленные запросы корпоративных и частных клиентов.

«Экспедиция» обычно оснащается широким набором вспомогательного оборудования: силовыми бамперами с буксировочными петлями и лебедкой, экспедиционным багажником с широкими опорами и лестницей, трубчатой защитой и т. д.

Электрическая лебедка успешно прошла испытания на тяговое усилие и электросовместимость с обеими моделями. Блокировка дифференциала заднего моста и тягово-сцепное устройство улучшают внедорожные качества и обеспечивают надежную фиксацию при буксировке прицепов.

Шины Maxxis с усиленным стальным кордом и протектором повышенной износостойкости обеспечивают надежное сцепление на бездорожье.

В УАЗ Хантер к этому списку добавлены расширители колесных арок и силовые пороги для поднятия автомобиля реечным домкратом.

СГР «Экспедиция» имеет выносное крепление для запасного колеса и функцию подогрева передних сидений.

Хантер «Экспедиция»

Всё внедорожное оборудование устанавливается на Ульяновском автозаводе и не требует дополнительной регистрации.

Узнать экспедиционные версии можно по ярко-оранжевому цвету. Первые модели будут предложены в металлической окраске «сочный апероль», которую в будущем заменит неметаллик. Также за доплату станет доступным защитное покрытие «раптор».

Цена УАЗ СГР и Хантер в исполнении «Экспедиция» – 1 млн 690 тыс. и 1 млн 785 тыс. руб. соответственно.

Про экспедиционный Патриот, который также был, пока ничего не известно.

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Источник: «Российская газета»