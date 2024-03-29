Розыгрыш призов 29.03.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наш журнал. Ваше внимание очень ценно для нас.

29 марта 2024 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте https://sub.zr.ru/

Генератор случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 29.03.24 выбрал троих победителей, это:

Андрей Ямсков из города Сергиев Посад

Ярослав Фомин из города Киров

Николай Хрустов из города Санкт-Петербург.

Каждый из них получит набор для автомобиля, состоящий из пылесоса, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Поздравляем победителей!

Сотрудники «За рулем» до 5 апреля этого года свяжутся со счастливчиками и расскажут, как получить призы.

О правилах

Еще раз напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в других розыгрышах 2024 года, но будут принимать участие в розыгрышах 2025 года.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru