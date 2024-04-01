#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dongfeng Aeolus L7
1 апреля
Китайцы снова всех удивили: создан 360-сильный кроссовер с «парящей» крышей
Бренд Dongfeng анонсировал в Сети новый...
Жителям региона не советуют менять зимнюю резину на летнюю по этой причине
1 апреля
Жителям региона не советуют менять зимнюю резину на летнюю по этой причине
Автоэксперт Шкуматов объяснил, почему жителям...
Машина с пассажирами зависла над обрывом в Сочи
1 апреля
Машина с пассажирами зависла над обрывом в Сочи
Lada Granta с людьми чуть не сорвалась с...

Это самый популярный у россиян кроссовер: в продаже рестайлинговая версия

Рестайлинговая версия Haval Jolion стала бестселлером марки в РФ в феврале

Китайский автомобиль Haval занимает второе место по продажам среди всех автопроизводителей на рынке России. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») и с учетом собственного анализа.

По итогам первых двух месяцев 2024 года в РФ продажи автомобиля этой марки выросли в 2,4 раза и составили 21 594 проданных экземпляра. По итогам февраля бренд продал 11 974 автомобиля, это в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рыночная доля марки на составила 11,7% против 9% годом ранее.

Haval Jolion
Haval Jolion
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Летние шины 2024: какие выбрать и что с ценами

Что касается марки, то бестселлером Haval в феврале остался компактный кроссовер Jolion, всего было продано 5039 таких автомобилей (рост в 2,2 раза). Напомним, в феврале в продажу на рынок России поступила обновленная версия Jolion. На втором месте – среднеразмерный кроссовер Haval M6, его купили 2469 раз. Тройку лидеров замыкает среднеразмерный кроссовер Haval F7 – 1831 экземпляр (рост 96%).

Haval Jolion
Haval Jolion

Китайский производитель Haval в марте запустил в Тульской области завод по производству двигателей. По прогнозам, производственная мощность предприятия составляет более 100 тыс. единиц в год. Будут выпускаться два типа двигателей объемом 1,5 и 2 л, такие устанавливают на большинство автомобилей Haval, производство будет осуществляется в режиме полного цикла.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 1
01.04.2024
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв