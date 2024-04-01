Это самый популярный у россиян кроссовер: в продаже рестайлинговая версия
Китайский автомобиль Haval занимает второе место по продажам среди всех автопроизводителей на рынке России. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») и с учетом собственного анализа.
По итогам первых двух месяцев 2024 года в РФ продажи автомобиля этой марки выросли в 2,4 раза и составили 21 594 проданных экземпляра. По итогам февраля бренд продал 11 974 автомобиля, это в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рыночная доля марки на составила 11,7% против 9% годом ранее.
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Что касается марки, то бестселлером Haval в феврале остался компактный кроссовер Jolion, всего было продано 5039 таких автомобилей (рост в 2,2 раза). Напомним, в феврале в продажу на рынок России поступила обновленная версия Jolion. На втором месте – среднеразмерный кроссовер Haval M6, его купили 2469 раз. Тройку лидеров замыкает среднеразмерный кроссовер Haval F7 – 1831 экземпляр (рост 96%).
Китайский производитель Haval в марте запустил в Тульской области завод по производству двигателей. По прогнозам, производственная мощность предприятия составляет более 100 тыс. единиц в год. Будут выпускаться два типа двигателей объемом 1,5 и 2 л, такие устанавливают на большинство автомобилей Haval, производство будет осуществляется в режиме полного цикла.
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Источник: autostat.ru