Это самый популярный у россиян кроссовер: в продаже рестайлинговая версия

Рестайлинговая версия Haval Jolion стала бестселлером марки в РФ в феврале

Китайский автомобиль Haval занимает второе место по продажам среди всех автопроизводителей на рынке России. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») и с учетом собственного анализа.

По итогам первых двух месяцев 2024 года в РФ продажи автомобиля этой марки выросли в 2,4 раза и составили 21 594 проданных экземпляра. По итогам февраля бренд продал 11 974 автомобиля, это в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рыночная доля марки на составила 11,7% против 9% годом ранее.

Haval Jolion

Что касается марки, то бестселлером Haval в феврале остался компактный кроссовер Jolion, всего было продано 5039 таких автомобилей (рост в 2,2 раза). Напомним, в феврале в продажу на рынок России поступила обновленная версия Jolion. На втором месте – среднеразмерный кроссовер Haval M6, его купили 2469 раз. Тройку лидеров замыкает среднеразмерный кроссовер Haval F7 – 1831 экземпляр (рост 96%).

Haval Jolion

Китайский производитель Haval в марте запустил в Тульской области завод по производству двигателей. По прогнозам, производственная мощность предприятия составляет более 100 тыс. единиц в год. Будут выпускаться два типа двигателей объемом 1,5 и 2 л, такие устанавливают на большинство автомобилей Haval, производство будет осуществляется в режиме полного цикла.

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Источник: autostat.ru