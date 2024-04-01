Стало известно, почему после 1 апреля будет невыгодно покупать авто у частников

Эксперт Виноградов: С 1 апреля ввозимые из ЕАЭС иномарки подорожают на 10-20%

Новые и подержанные автомобили зарубежного производства, ввозимые из стран ЕАЭС, могут подорожать в России на 10-20% после 1 апреля. Таким мнением поделился президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.

В качестве причины он указал изменения, внесенные в правила ввоза таких машин. Напомним, с 1 апреля Правительство РФ ужесточило контроль за уплатой таможенных пошлин на иномарки: все недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости машин, ввозимых из ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора.

«Теперь все машины, растаможенные в странах ЕАЭС, будут проверяться на корректность заявленной стоимости. Если таковую признают заниженной, то с владельцев будет взиматься доплата. Ожидается, что цены на новые и подержанные авто в результате этих изменений вырастут минимум на 10-20%», – прогнозирует эксперт.

Виноградов подчеркивает, что это пойдет на пользу покупателям, потому что ценообразование станет понятным и будут исключены ситуации, когда владелец купил машину в другой стране, а в РФ ей аннулируют ПТС. «Порядка на рынке точно станет больше», – констатирует Виноградов.

Главный редактор одного из самых авторитетных изданий об автоотрасли Максим Кадаков напомнил, что по серым схемам в Россию ввозилось порядка 15% всего объема рынка. И цены вырастут именно на такие автомобили, при этом ценник на машины, ввезенные напрямую, с уплатой всех налоговых платежей – не изменится, убежден главред.

«Машины, которые с занижением таможенных платежей ввозились, – конечно, они все подорожают. Самый яркий пример – Geely Mongaro. Их было продано за первые 2 месяца этого года 8 тысяч штук, это очень много, больше, чем Niva и Vesta», – привел пример эксперт автоотрасли.

Цены на такие машины-«альтернативщики» отличались, их продавали за 4 млн рублей, хотя у официальных дилеров их цена составляла чуть дешевле 5 млн рублей, объясняет Кадаков. С 1 апреля они все равно будут стоить дешевле официальных, но разница составит примерно 300 тысяч рублей, а не миллион, и у этих машин не будет заводской гарантии, к тому же они не русифицированные, резюмировал Кадаков.

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Источник: ria.ru