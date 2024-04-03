Розыгрыш седана Omoda S5: скоро жюри определит победителя

Завершился первый этап народного тест-драйва #ЗаРулемOmodaS5

С наступлением 3 апреля 2024 года (по московскому времени) завершился первый этап акции #ЗаРулемOmodaS5. По правилам, опубликованным на сайте акции, все совершеннолетние россияне смогли пройти тест-драйв седана OMODA S5, а затем опубликовать свой отчет в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5 .

Уже опубликовано более ста тест-драйвов, проиллюстрированных оригинальными фотографиями и видео. Начинаем второй этап акции.

Во время второго этапа до 26 апреля посты тест-пилотов набирают лайки. Десять самых популярных статей попадают в финал. Особо подчеркиваем, что беспристрастное жюри строго следит за процессом получения лайков и соблюдением правил.

В финале с 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиахолдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты издания, определит трех лучших тест-пилотов.

Победитель получит автомобиль Omoda S5.

Два других призера получат электрические лонгборды Omoda и подписку на журнал «За рулем». Кроме того, захватывающие тест-драйвы трех финалистов опубликуют в журнале «За рулем».

Всем удачи!

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