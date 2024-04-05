Перли на Уралах: стало известно о поимке «черных лесорубов»

Вологодские полицейские поймали воров, спиливших в заказнике свыше 100 деревьев

Сотрудники угрозыска Волгоградской области, зная о так называемых «черных лесорубах», вышли на их след и при силовой поддержке СОБР задержали двоих мужчин 1985 и 1990 года рождения. Их подозревают в незаконной рубке леса и краже древесины.

«Полицейскими предварительно установлено, что с февраля по март текущего года злоумышленники нелегально спилили на территории Рослятинского участкового лесничества, расположенного на участке комплексного заказника, более 100 деревьев различных пород. Объем незаконно заготовленной ими древесины составил свыше 88 кубометров, а причиненный ущерб превысил 6 млн рублей», – сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

У подозреваемых забрали трактор МТЗ-82, два грузовика Урал с гидроманипулятором и прицепами, использовавшимися для лесоповала, а также несколько бензопил. На «черных лесорубов» завели уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа