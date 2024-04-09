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Таксисты негативно оценили ресурс китайских машин

Эксперты: китайские автомобили не рассчитаны на долгую эксплуатацию в такси

Согласно прогнозам, доля китайских автомобилей и технологий в российских таксопарках может вырасти до 75% в ближайшем будущем. Об этом рассказала председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова.

Это возможно при условии, что Госдума утвердит закон о локализации и все производство автомобилей для таксопарков окажется в руках четырех крупных компаний: Haval, Evolute, «Москвича» и АВТОВАЗа.

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У таксистов и экспертов накопилось много претензий к китайским машинам. За последнее время доля китайских авто в таксопарках выросла до 30% за 2023 год. Обычно таксопарки выбирают автомобили с учетом того, чтобы они могли без серьезных вложений прослужить три года – на такой срок заключаются типовые лизинговые договора. Однако в случае китайских автомобилей вопрос о их долговечности остается открытым.

Сейчас в таксопарках по всей стране самые популярные бренды – Chery и Haval. И если по первому мнение уже сложилось (большинство водителей оценивают его положительно), то по второму есть разные высказывания.

Некоторые таксопарки считают машины Haval надежными, в то время как другие утверждают, что они подвержены быстрому износу. Но достаточной статистики на этот счет ещё нет.

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Согласно словам заместителя председателя профсоюза таксистов Андрея Попкова, уже сейчас многие таксисты жалуются на проблемы с двигателями у китайских иномарок – в среднем они служат 120-150 тысяч километров, а максимум – 200 тысяч, после чего просто сгорают. Это является проблемой не отдельных моделей, а всего китайского автопарка.

Основная причина этой проблемы, по мнению эксперта, в том, что почти все китайские автомобили оснащены малолитражными двигателями. С увеличением объема двигателя растет его ресурс – различные системы работают эффективнее. На малых двигателях стенки двигателя тоньше, турбины менее эффективны, что приводит к их быстрому износу.

Источник: «Парламентская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
09.04.2024
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
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