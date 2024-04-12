Toyota Land Cruiser Prado взорвался возле жилого дома после включения зажигания

В Москве взорвался Land Cruiser Prado после включения зажигания, водитель выжил

«На Коровинском шоссе в припаркованном автомобиле произошел взрыв, повреждены два соседних автомобиля», – сказал собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался, когда водитель завел двигатель. На место выехали следователи, полиция ищет следы самодельного взрывного устройства. Среди других возможных причин называют прорыв подземной газовой трубы.

Мужчина выжил, но получил травмы ног, передают телеграм-каналы Mash, Baza, «112» и другие издания.

На фото заметно, что у Toyota Land Cruiser Prado повреждено днище, что скорее указывает на умышленный подрыв. Припаркованные рядом BMW и Infiniti получили повреждения.

К счастью, пожара не последовало, обстоятельства происшествия выясняются.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источники: ТАСС, Телеграм-каналы