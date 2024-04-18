Москвич на BMW «наездил» на 13 суток ареста (видео)

В Москве лишенный прав водитель BMW выехал на встречную полосу и уехал от полиции

На столичной улице Усиевича экипаж ППС заметил автомобиль BMW, выехавший на встречку и принявшийся обгонять попутные машины. Полицейские остановили лихача и вызвали на место происшествия коллег из ДПС. Однако водитель не стал их дожидаться, завел двигатель и уехал.

«Полицейские организовали преследование иномарки и в результате непродолжительной погони блокировали легковушку, после чего задержали водителя и доставили его в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

А там выяснилось, что в прошлом году гражданина лишили прав на 17 месяцев за оставление места ДТП. В этот раз его машину отправили на штрафстоянку, а самому выписали целый ряд административных протоколов. Сообщается, что суд назначил ему 13 суток ареста. Поможет?

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Источник: МВД Медиа