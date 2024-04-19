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Регионы получат больше «штрафных» прав

Право наказывать водителей по камерам передадут от ГИБДД региональным властям

Предлагается передать часть полномочий по привлечению водителей автомобилей за нарушения, выявленные камерами, региональным властям. Такие поправки в КоАП уже внесены в Госдуму.

На данный момент право выносить штрафы на основании фотовидеофиксации нарушений имеют только четыре региона: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Севастополь.

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При этом это право предоставлено только по одному составу нарушений: остановка или стоянка в зоне знака, который это запрещает, или соответствующей запретительной разметки. Однако Севастополь пока не заключил соответствующее соглашение с МВД, поэтому там данная система не работает.

В новой редакции законопроекта предлагается дать всем регионам возможность заключать соглашения о привлечении водителей за нарушения, выявленные камерами. Кроме того, предлагается расширить перечень составов нарушений, которые администрируют регионы, а не ГИБДД. Это касается превышения скорости, проезда на красный сигнал светофора, а также нарушений правил остановки и стоянки. Если такие изменения вступят в силу, регионы смогут самостоятельно контролировать и штрафовать водителей.

Изменение процедуры проверки нарушений, выявленных с помощью фотовидеофиксации, вызывает опасения у общественности. В настоящее время действует трехфакторная проверка, включающая искусственный интеллект, оператора компании или Центра организации дорожного движения и Центр автоматической фотовидеофиксации ГИБДД (ЦАФАП) региона. Это помогает обеспечить более точное и надежное выявление нарушений.

Камер на дорогах может стать меньше

Исключение ЦАФАПа из процедуры проверки может привести к увеличению числа ошибок и необоснованных штрафов. Важно, чтобы изменения в процесс проверки нарушений были внедрены после тщательного анализа. Также необходимо обеспечить дополнительное обучение персонала, который будет осуществлять проверку нарушений в новой схеме, чтобы снизить риск возможных ошибок и необоснованных решений.

Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
19.04.2024
Фото:Depositphotos
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