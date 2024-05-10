В некоторых штатах США запретили «приседающие» автомобили

За вождение завышенного спереди пикапа в Южной Каролине могут лишить прав на год.

12 ноября 2023 года Южная Каролина запретила Carolina Squat — доработку машины, которая приподнимает переднюю часть автомобиля выше задней. Тюнингуют так, как правило, полноразмерные внедорожники и пикапы. Иногда в дополнение к доработанной подвеске спереди устанавливают еще колеса большего диаметра.

Чтобы дать владельцам «приседающих» автомобилей возможность исправить ситуацию до того, как они будут оштрафованы, полиция в течение первых шести месяцев только раздавала предупреждения. Шестимесячный льготный период подходит к концу 10 мая, и водителям, не исправившим ситуацию, грозят штрафы и возможная потеря прав.

Закон Южной Каролины теперь гласит: «К «приседающим» автомобилям относятся автомобили, у которых переднее или заднее крыло поднято на четыре (10 см) или более дюймов выше другого».

Чтобы владельцы не просто платили штрафы и продолжали ездить на таких машинах, за каждое продолжающееся правонарушение штрафы увеличиваются.. Нарушители первый раз получат штраф в размере 100 долларов, если машина осталась в прежнем виде, во второй раз штраф будет уже 200 долларов США, а трижды остановленный на «приседающем» авто не только получит штраф в размере 300 долларов, но и лишится водительских прав на год.

Южная Каролина — не единственный штат, где запрещен такой тюнинг. Северная Каролина, Вирджиния и Теннесси также запретили его, при этом размер штрафа в этих штатах даже выше.

Почему власти решили пресечь такой тюнинг? Конечно же по причине безопасности: обзорность впереди ухудшается, ведь взгляд водителя невольно направлен вверх, а свет фар становится еще более ослепляющим. Кроме того, управлять таким авто не так-то просто.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: The Drive

Видео: YouTube