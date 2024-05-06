В Таджикистане откроется первый автосалон Lada

АВТОВАЗ в 2024 году откроет в Таджикистане свой первый дилерский центр

В третьем квартале 2024 года в Таджикистане планируется открыть первый дилерский центр АВТОВАЗа. Об этом сообщили в Торговом представительстве РФ в республике по итогам встречи его руководителя Евгения Коренькова с директором дилерского центра Lada в Таджикистане Ильдаром Бибаевым.

Отмечается, что первый дилерский центр будет соответствовать всем стандартам АВТОВАЗА в части продаж, сервисного обслуживания и обеспечения запчастями. В планах российского автоконцерна – открытие еще двух дилерских центров, один из которых будет в административном центре Согдийской области республики Худжанде. В настоящее время автомобили марки Lada можно приобрести на временной локации дилера в Душанбе, речь идет о модели Niva Legend.

В перспективе на таджикистанский авторынок планируется вывести Lada Largus, Lada Vesta и Lada Granta. В ходе встречи Кореньков заявил о мерах поддержки со стороны торгового представительства с целью продвижения автомобилей Lada в госструктуры и ведущий бизнес Таджикистана.

Согласно информации Агентства по статистике при президенте Таджикистана, объем торговли между Таджикистаном и Россией в I квартале 2024 года вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил более 454,2 млн долларов (41,6 млрд рублей по актуальному курсу).

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Источник: ТАСС