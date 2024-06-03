Страховщики объяснили необходимость использования при ремонте авто б/у запчастей

Страховщики настаивают на увеличении сроков ремонта по ОСАГО до 60 дней

В России необходима «трансформация натурального возмещения» по полисам обязательного страхования, для этого максимальные сроки проведения восстановительных работ нужно увеличить, а также разрешить использовать подержанных запчастей. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В настоящее время сроки поставок компонентов для ремонта автомобилей заметно увеличились из-за ухода зарубежных брендов с рынка РФ и разрывом логистических цепочек. Ситуацию усугубили крупные поставщики из Южной Кореи и Тайваня, которые присоединились к санкциям, подчеркивает Уфимцев. Он напоминает, что действующим нормативам, ремонт автомобиля должен быть закончен в течение 30 дней, при этом он отметил, что эти сроки устарели.

«Реалии изменились и потребители все чаще сталкиваются с увеличением сроков ремонта. А страховщики жалуются на срыв сроков ремонта и массовые жалобы со стороны автомобилистов», – объясняет глава РСА.

Поэтому страховые компании предлагают увеличить сроки ремонта «до 60 дней и больше», и просят разрешить использовать подержанные запчасти на законодательном уровне.

«Речь идет о периоде в 60 дней и больше, эта цифра эмпирически подтвержденная. И общее предложение страхового сообщества о законодательном увеличении срока ремонта до 60 дней сильно бы изменило ситуацию. А нововведение с использованием б/у запчастей сократит срок ремонта, так как подержанные запчасти найти легче», – объясняет эксперт директор по розничному страхованию «АльфаСтрахование» Александр Горин.

Он отмечает, что сегодня порядка 70% клиентов компании соглашаются на использование бывших в употреблении деталей, к тому же, их качество зачастую лучше, но не все это понимают, констатирует Горин. В компании «СОГАЗ» указали, что сроки поставки компонентов для ремонта составляют, в среднем, 40 дней, а максимальный срок может достигать до 150 дней.

Член правления «Союза Автосервисов» Илья Плисов отметил, что в России сохранились несколько предприятий по восстановлению запчастей. А использование бывших в употреблении запчастей он называет технологической нормой, при этом подчеркивает, что нет абсолютно нет разницы, устанавливают такую запчасть на автомобиль-«хозяин» или на аналогичную машину, подытожил Плисов.

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Источник: auto.rambler.ru