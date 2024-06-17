В китайские грузовики будут заливать масла российского производства

Sintec Group и «Дунфэн Трак Рус» подписали соглашение о партнерстве

Соглашение позволит реализовать регулярное сервисное обслуживание китайских грузовиков высокотехнологичными маслами и техжидкостями, а также собрать данные об опыте эксплуатации таких продуктов в сложнейших условиях работы коммерческой техники.

Sintec Group будет обеспечивать дилерскую сеть Dongfeng в России качественными смазочными материалами и техническими жидкостями: моторными и трансмиссионными маслами, антифризами и охлаждающими жидкостями.

Геннадий Задорожный, директор по продажам Sintec Group в сегменте В2В:

– Sintec Group активно взаимодействует с производителями техники и оборудования из Китая, работающими в различных отраслях промышленности, в том числе – выпускающими и обслуживающими коммерческий транспорт. Наша компания зарекомендовала себя надежным поставщиком для предприятий, использующих наши высокотехнологичные продукты в период сервисного обслуживания. В партнёрстве с «Дунфэн Трак Рус» мы планируем совместно работать над улучшением формуляций современных масел и антифризов, увеличивая срок их службы и повышая эффективность работы коммерческого транспорта.

В рамках сотрудничества Sintec Group и «Дунфэн Трак Рус» уже стартовал автопробег из Владивостока в Москву, в котором участвуют 11 малотоннажных грузовиков Dongfeng.

Автомобили пересекут всю страну, посетив 13 городов, где работают официальные дилерские и сервисные станции бренда.