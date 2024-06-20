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На форуме «Россия» наградили волонтеров СВО

Народный фронт вручил награды волонтерам за помощь участникам СВО и их семьям

Торжественная церемония вручения наград волонтерам, которые помогают участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, прошла на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина для участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы!».

Среди номинантов – лидеры общественного мнения, которые распространяли информацию о сборах и доставляли необходимую помощь на передовую, изобретатели, медики, представители «швейных батальонов», артисты, жители регионов, которые помогали противостоять атакам беспилотников и отправляли сигналы через приложение «Радар.НФ», содействовали борьбе с фейками в интернете и другие активные граждане.

Награждение прошло в номинациях: «Лидеры сборов», «Сила тыла», «Бизнес – фронту», «Народные полки», «Кулибин-Клуб», «Волонтёры медицины и волонтёры госпиталей», «Радар и Кибердружина», «Помощь семьям мобилизованных», «#МЫВМЕСТЕ», «Коллективы федеральных органов исполнительной власти», «Фронтовые бригады», «Гуманитарная миссия».

Нагрудный знак «Всё для Победы!» в номинации «Лидеры сборов» лауреатам вручили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник.

Награду получили блогер и военный эксперт Юрий Подоляка, куратор двух масштабных сборов, благодаря которым на фронт доставлены тысячи наборов РЭБ и десятки тысяч комплектов тёплого обмундирования для бойцов, а также представитель программы «Соловьёв LIVE» Рустам Вахидов, военкоры Александр Коц, Игорь Лапик, Ирина Куксенкова, телеведущий и музыкант Руслан Осташко и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.

Награды в номинации «Сила тыла» вручали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Они отметили людей, которые используют любую возможность для помощи фронту.

Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ:

– Вы все знаете, что народ и армия едины, и это не просто дежурные слова. В такие минуты и времена наша страна всегда объединялась. Пример тому – детские рисунки, пожелания и ручная работа, которые можно увидеть во всех блиндажах на линии боевого соприкосновения и пунктах управления. Эти вещи висят на видном месте.

Сегодня хочу поблагодарить вас от имени министра обороны, коллегии Министерства обороны и особенно от тех ребят, кто чувствует тепло ваших рук. Огромное спасибо!

***

Фонд «Народный фронт. Всё для Победы!» создан для помощи бойцам, участвующим в СВО, и мирным жителям новых и приграничных регионов. Представители Народного фронта лично доставляют и вручают военным всё необходимое на передовой. Перевести средства можно с помощью банковских карт через сайт pobeda.onf.ru.

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«За рулем»
Количество просмотров 1
20.06.2024
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