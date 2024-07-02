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Автобус въехал в остановку с пассажирами: новые подробности ЧП в Бийске

На Алтае возбудили дело после наезда автобуса на остановку с пассажирами

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования пассажиров на остановке в городе Бийске. Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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1 июля на улице Кожзаводской в городе Бийске водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом. От удара последний наехал на остановку, где люди ждали общественный транспорт. В результате происшествия два человека получили травмы и были госпитализированы.

Выясняются подробности инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: СУ СК по Алтайскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю
Количество просмотров 1
02.07.2024
Фото:Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю
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