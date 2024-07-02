Автобус въехал в остановку с пассажирами: новые подробности ЧП в Бийске

На Алтае возбудили дело после наезда автобуса на остановку с пассажирами

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования пассажиров на остановке в городе Бийске. Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

1 июля на улице Кожзаводской в городе Бийске водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом. От удара последний наехал на остановку, где люди ждали общественный транспорт. В результате происшествия два человека получили травмы и были госпитализированы.

Выясняются подробности инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: СУ СК по Алтайскому краю