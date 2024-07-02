Автобус въехал в остановку с пассажирами: новые подробности ЧП в Бийске
СК возбудил уголовное дело по факту травмирования пассажиров на остановке в городе Бийске. Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
1 июля на улице Кожзаводской в городе Бийске водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом. От удара последний наехал на остановку, где люди ждали общественный транспорт. В результате происшествия два человека получили травмы и были госпитализированы.
Выясняются подробности инцидента.
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Источник: СУ СК по Алтайскому краю